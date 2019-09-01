На строительство тротуаров в Исетске направлены средства из регионального бюджета

| Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области (архив)

12 млн 408 тыс. рублей направлено из областного бюджета на строительство тротуаров в с. Исетское. Тротуары появятся на четырех улицах села.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы Исетского района по строительству и ЖКХ Кирилл Осокин.

"По программе "Развитие села" на 2019 год запланировано строительство тротуаров по улицам: 40 лет Победы, Шадринская, Мичурина, переулок Школьный и Первомайская. Общая протяженность 2,2 километров. Вся проблема в том, что на этих улицах тротуаров не было никогда", - рассказал он.

Подрядчик определился в результате торгов - это тюменская компания, добавляет представитель районной администрации. За две недели они успели провести земляные работы, выставили оградительные столбики.

"Погода сдерживает скорость выполнения работ. Но предварительная работа уже проведена, в частности, по улице 40 лет Победы выставлены столбики. Осталось уложить асфальт. Есть надежда, что до конца года весь объем работ будет выполнен", - подытожил Кирилл Осокин.

Анжела Лебедева