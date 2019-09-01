Участники международной медиаэкспедиции "Путь нефти" посетят Тюмень

| Фото: Медиаэкспедиция «Путь нефти» во ВКонтакте | Фото: Медиаэкспедиция «Путь нефти» во ВКонтакте

Студенты Югры и Башкирии приедут в Тюмень в рамках Международной медиаэкспедиции "Путь нефти" 25 сентября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

26 и 27 сентября участников экспедиции в Тюмени ждут обзорная экскурсия по городу с посещением памятных объектов нефтегазовой и геологической отраслей (опорная тюменская скважина – район технопарка, сквер Льва Ровнина), музей истории естествознания и техники Зауралья, а также профориентационный визит в Сибирский тренинг-центр компании "Шлюмберже".

Главное мероприятие – встреча с ветеранами нефтяной отрасли совместно с Фондом им. В. И. Муравленко, с РОО "Тюменский региональный совет ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии им. Ю. Г. Эрвье", с ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" – пройдет 27 сентября с 15 до 18 часов в конференц-зале Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38).

Первооткрывателей тюменских недр, выдающихся ветеранов нефтяной отрасли Тюменской области – Ивана Гирю и Анатолия Подсосова, которые не смогут присутствовать на встрече, - воспитанники центра развития творчества детей и юношества "Бригантина" и детско-юношеского центра "Вероника" посетят лично. Уникальные факты, которые юные тюменцы узнают от ветеранов, передадут участникам делегации.

Международная медиаэкспедиция стартовала 16 сентября, она продлится до 10 октября. Студенты побывают в девяти населенных пунктах: Горноправдинск, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфа, Москва и Баку.

Отметим, участники медиаэкспедиции в каждом населенном пункте посещают важные, знаковые места, встречаются с ветеранами нефтегазовой отрасли – свидетелями эпохи великих открытий великих месторождений нефти и великих людей. К примеру, Мегион и Нижневартовск сыграли в судьбе Салманова главную роль. Здесь важные объекты для участников экспедиции – АО "Самотлорнефтегаз", мемориальный комплекс "Первая разведочная скважина Р-1 Самотлорского месторождения". А в Сургуте – музейный центр, мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".

Завершится международная медиаэкспедиция "Путь нефти" в Москве, где на Ваганьковском кладбище похоронен Фарман Салманов.