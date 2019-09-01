Жителям Нижней Тавды рассказали о профилактике инсультов и инфарктов

| Фото: пресс-служба областной больницы №15 (Нижняя Тавда) | Фото: пресс-служба областной больницы №15 (Нижняя Тавда)

Более 400 брошюр о профилактике артериальной гипертензии, инсультов и инфарктов раздали волонтеры областной больницы №15 во время работы палатки здоровья в Нижней Тавде, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Измерить давление на базе мобильного передвижного комплекса ФАП областной больницы №15 захотели 48 человек, 36 сдали анализ на уровень глюкозы в крови и 17 прошли ЭКГ-исследование. Отметим, в день работы палатки здоровья в Нижней Тавде проходил “Кросс нации” — на территории спорткомплекса на ул. Парковой собралось более 800 участников и зрителей, все они могли проверить свое здоровье в передвижном комплексе.

В рамках дня профилактики рака головы и шеи в мобильном ФАПе 32 нижнетавдинца прошли осмотр хирурга, стоматолога и оториноларинголога. Это сравнительно редкая, но опасная разновидность онкологических заболеваний. И чтобы вовремя ее распознать, специалисты осмотрели пациентам полости рта и носа, пропальпировали слюнные и щитовидные железы. Ни у кого из осмотренных подозрений на онкологию не оказалось.

"За консультацией и для обследования в палатку здоровья обращались не только пенсионеры, но и молодые люди. Следить за здоровьем нужно с ранних лет. Ведь лучше профилактировать возможное заболевание, чем потом его лечить. И, конечно, немалую роль в деле профилактики играет спорт. Поэтому так важны соревнования, организуемые для любителей, а не профессионалов вроде “Кросса нации”", – рассказал заведующий кабинетами раннего выявления заболеваний Областной больницы №15, фельдшер Олег Фалалеев.