Шестьсот саженцев сосны высадили школьники Ишимского района

| Фото: Образование 72 во ВКонтакте | Фото: Образование 72 во ВКонтакте

600 саженцев сосны высадили школьники Стрехнинской школы Ишимского района в рамках экологической акции "Живи, лес!", сообщает региональный департамент образования и науки.

Посадить именное дерево - такая возможность появилась у школьников благодаря данной акции, инициатором которой стало Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Акция проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология". С 14 сентября по 31 октября по всей России планируется посадка леса, уход за лесными насаждениями, сбор лесосеменного сырья, просветительские мероприятия и выставки.

В Ишимском районе акция по высадке саженцев стартовала 20 сентября. Специально для этого Ишимское лесничество выделило 2 тыс. 300 корней сосны обыкновенной, около 600 корней на образовательный округ. В посадке саженцев приняли участие учащиеся, их родители и педагоги.