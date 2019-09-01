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Тюменцы стали участниками проекта "Кадры для цифровой экономики"

Общество, 17:32 24 сентября 2019

admtyumen.ru

40 государственных и муниципальных служащих от Тюменской области стали участниками федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", который реализуется на площадке Уральского института управления — филиала РАНХиГС Екатеринбурга с 23 по 25 сентября, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Всего 300 сотрудников органов власти субъектов РФ УФО пройдут обучение в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с проходит программа повышения квалификации должностных лиц по теме "Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции".

Участники приобретут базовые знания об актуальных тенденциях цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики: современных методах проектирования цифровых продуктов и технологиях, лежащих в основе цифровых преобразований. Также служащие получат представление о современных методах проектного управления, а также на практике смогут отработать навыки применения инструментов и техник, направленных на повышение эффективность решения задач в рамках их профессиональной деятельности.

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# обучение , цифровая экономика

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