Тюменцы стали участниками проекта "Кадры для цифровой экономики"

admtyumen.ru admtyumen.ru

40 государственных и муниципальных служащих от Тюменской области стали участниками федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", который реализуется на площадке Уральского института управления — филиала РАНХиГС Екатеринбурга с 23 по 25 сентября, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Всего 300 сотрудников органов власти субъектов РФ УФО пройдут обучение в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с проходит программа повышения квалификации должностных лиц по теме "Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции".

Участники приобретут базовые знания об актуальных тенденциях цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики: современных методах проектирования цифровых продуктов и технологиях, лежащих в основе цифровых преобразований. Также служащие получат представление о современных методах проектного управления, а также на практике смогут отработать навыки применения инструментов и техник, направленных на повышение эффективность решения задач в рамках их профессиональной деятельности.