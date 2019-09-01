Тюменцы, угрожающие врачам расправой, могут ответить перед судом

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Угрозы убийством в социальных сетях могут стать поводом для привлечения к уголовной ответственности. Об этом должны задуматься те, кто призывает к расправе с врачами, комментируя ситуацию вокруг смерти 19-летнего Юрия Ференца. Молодой человек скончался в тюменской больнице после ДТП, которое произошло на Салаирском тракте 19 сентября.

Молодой человек, водительский стаж которого составлял 1 год, на незарегистрированной отечественной легковой автомашине выехал на полосу встречного движения и попал под грузовик. В больницу парня привезли в крайне тяжелом состоянии – он был в коме. Несмотря на все усилия медиков, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Врачи констатировали смерь мозга. В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что близкие люди отказывались в это верить и требовали искусственно поддерживать жизнедеятельность организма. Врачи на это пошли, но истощение организма при отсутствии работы мозга привело к остановке сердца. Узнав, что Юрий все-таки умер, его родственники устроили такой скандал в больнице, что даже пришлось вызывать полицию.

"Они дергали дверь реанимации так, что чуть не выкорчевали ее с корнем, в итоге магнит повернулся и дверь не закрывалась. Медики не знали, что с этим делать", - говорит свидетель происшествия.

Информацию о потасовке подтвердила и медик, которая дежурила в ту злополучную ночь: "Всякое видела, но так страшно мне еще никогда на работе не было", - отмечает она.

Родственники умершего стали угрожать медикам. А теперь к ним присоединились и некоторые тюменцы, которые в соцсетях ругают врачей, которые, по их мнению, "не спасли" юношу и решили "продать его органы, когда он был еще жив". Об этом сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

"Просто ловить по 1му этих врачей и самих же продавать на органы или их детей", - так предлагает действовать Вадим Рамазанов.

"Таких уродов кастрировать надо", - вторит Алина Пестова.

"Коновалы! Гениально... зачем лечить? когда можно продать по запчастям... Бизнес - штука серьезная", - пишет Александр Фрост.

"Сжигать таких надо!", – призывает к насилию Дмитрий Чижков.

"Убить!", – поддерживает его пользователь Андрей Андреевич.

"Стрелять в этих, в белых халатах!", – пишет Александр Провоторов.

"Не дай Бог, если бы с моим сыном так произошло, я бы этих врачей наказал так чтоб они всю жизнь парализованные помнили меня и сожалели о своем поступке!", – заявляет тюменец Тимофей под ником "Прикольный".

"Чтобы врачи так же сдохли, ток еще тяжелее! Я не люблю такие вещи говорить, но скажу: не хочешь работать медиком – иди работай грузчиком. А если ты медик, то лучше выполняй свой долг. Если есть тут медики, запомните: никто вас не держит, не просят, вы сами принимаете решения, из этой истории. Умер человек - его часть души будет в твоей душе и будет мучать, пока ты не умрешь", - говорит Динар Невретдинов.

Подобное поведение карается законом. В пресс-службе СО СУ СК по Тюменской области рассказали, что такие призывы в соцсетях образуют состав преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Полиция может начать расследование. За такие деяния может грозить ограничение свободы на срок до 2 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.