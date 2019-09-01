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Подарки для одиноких пожилых людей собирают ишимцы

Общество, 10:52 25 сентября 2019

АСУСОН ТО "Ишимский геронтологический центр" (архив) | Фото: АСУСОН ТО "Ишимский геронтологический центр" (архив)

Благотворительную акцию "Согреем душу теплым чаем" запустили библиотекари Ишима совместно с волонтерами клуба "Авангард" ко Дню пожилого человека.

Неравнодушные ишимцы могут принести в библиотеки города чай, кофе, сахар и кондитерские изделия до первого октября.

В день праздника организаторы вручат вкусные подарки одиноким пожилым людям, проживающим в геронтологическом центре Ишима.

"Угощения с душевными пожеланиями и поздравлениями – что может быть приятнее для бабушек и дедушек, которые остались одни на белом свете. Это хороший повод проявить свою доброту и показать детям пример человеческого участия и сострадания", - уверена библиотекарь библиотеки им. А. И. Васильева Валентина Палей.

Вручение подарков пройдет 1 октября в 12 часов 30 минут во втором корпусе геронтологического центра.

АСУСОН ТО "Ишимский геронтологический центр" (архив) | Фото: АСУСОН ТО "Ишимский геронтологический центр" (архив)

Инна Кондрашкина

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# библиотеки , благотворительность , волонтеры , геронтологический центр , День пожилого человека

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