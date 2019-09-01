Джей Силверстайн прочтет лекцию "Миф о воителе и идеал войны"

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Преподаватель Школы перспективных исследований SAS (ТюмГУ), антропологический археолог (PhD, Университет штата Пенсильвания) Джей Силверстайн прочтет лекцию "Миф о воителе и идеал войны" в музее им. И. Я. Словцова 26 сентября в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Лекция пройдет в рамках культурно-просветительской программы специального проекта пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства "Все не то, чем кажется".

В настоящий момент Джей занимается поиском пропавших без вести военнослужащих войн прошлого и работает в департаментах античной литературы и антропологии в Гавайском университете.

Лекция проходит на английском языке, сопровождается последовательным переводом.

Телефоны для справок: 8 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115

Вход свободный.