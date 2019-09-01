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Кинофестиваль "Золотой Единорог" стартует в Тобольске

Общество, 11:58 25 сентября 2019

www.goldenunicornaward.com | Фото: www.goldenunicornaward.com

Ретроспективу лучших зарубежных фильмов о России, победителей премии "Золотой Единорог", покажут в тобольском кинотеатре "Апельсинема" (ТРЦ "Жемчужина Сибири", седьмой микрорайон, 30) 25-29 сентября.

Как сообщает администрация Тобольска, кинофестиваль "Золотой Единорог" проходит при поддержке СИБУРа. Программу фестиваля откроет 25 сентября в 19 часов испано-кубинский фильм "Серхио и Сергей" режиссера Эрнесто Даранаса, победивший в номинации "Лучший игровой зарубежный фильм о России" премии "Золотой Единорог" 2018 года. В основе сюжета - реальные события из жизни советского космонавта Сергея Крикалева, отправившегося на орбиту в мае 1991 из СССР и вернувшегося в новую страну - Россию через 11 месяцев.

Также в рамках фестиваля состоится показ фильма канадского режиссера Джошуа Риля "Русская пятерка" о легендарных российских хоккеистах, документальной ленты британского музыканта Джима Крофта "Белая стрела", художественного фильма режиссера из США Майкла Ойеда "Русская невеста" и других.

На кинопоказы вход свободный, необходима регистрация на официальном сайте фестиваля.

В 2019 году СИБУР проведет всероссийский конкурс на соискание международной премии "Золотой Единорог" в номинации "Лучший экологический фильм". Награду победитель получит в Лондоне.

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# кино , СИБУР , Тобольск , фестиваль

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