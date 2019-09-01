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Ремонт больницы в Увате выходит на завершающую стадию

Общество, 15:16 25 сентября 2019

www.uvatregion.ru

Ремонт терапевтического корпуса областной больницы в Увате близок к завершению. Капитальный ремонт проводится на средства областного бюджета – 31 млн рублей, сообщает пресс-служба муниципального района.

"Работы начались в мае. Полностью демонтировали штукатурку, стяжку. После этого произвели монтаж новой электропроводки, систем отопления, водоснабжения, вентиляции. Остается закончить внутреннюю отделку, установить охранно-пожарную сигнализацию и подъемник. Завершить ремонт планируем в конце октября", – сообщил представитель подрядчика Иван Перетятко.

www.uvatregion.ru

Добавим, что в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Уватском районе закуплено новое оборудование: стоматологическая установка для правобережного Увата, радиовизиограф для рентген-кабинета уватской поликлиники, физиооборудование для Туртаса, Демьянки и Увата, аппараты гальванизации, электрофореза и УВЧ. Кроме того, на 11 млн рублей приобретен рентгеновский комплекс для Туртасского филиала больницы.

Продолжают работать кабинеты раннего выявления заболеваний. За восемь месяцев 2019 года обследовано более 4 тыс. человек. Впервые выявлено 452 заболевания, из них 15 онкологических. Также для выявления и профилактики хронических заболеваний и онкологии проводятся осмотры. Более 9 тыс. жителей Уватского района прошли диспансеризацию.

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# больница , национальный проект Здравоохранение , ремонт , Уватский район

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