Телевизионные программы с нового года станут более доступными для инвалидов по слуху

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Пять процентов своего вещания должны будут адаптировать для инвалидов по слуху все телевизионные компании с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя - начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Роскомнадзор) Руслан Джумасов в ходе семинара о соблюдении лицензионных условий и обязательных требований законодательства в сфере телерадиовещания, который прошел в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Это может быть субтитрирование, скрытое субтитрирование, перевод на русский жестовый язык, бегущая строка, - пояснил он. - Продукция средств массовой информации должна стать более доступной для инвалидов по слуху".

Телекомпании могут применить и иные способы адаптации по согласованию с общественной организацией инвалидов по слуху, имеющей структурные подразделения на территориях более половины субъектов РФ.

Использование вещателем только одного способа адаптации контента не будет являться нарушением лицензионного требования. Соблюдение требования об адаптации, сообщает Роскомнадзор, не предполагает внесения каких-либо изменений в действующие лицензии на вещание или получение новой лицензии для СМИ.

Государственной программой "Доступная среда" на 2011-2020 годы предусмотрена адаптация телеканалов для инвалидов по слуху. Закон РФ "О средствах массовой информации" был дополнен нормой, устанавливающей обязанность лицензиатов — вещателей телеканалов обеспечивать доступность для инвалидов по слуху продукции средства массовой информации в объеме не менее 5% вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи).

Конвенция о правах людей с ограниченными возможностями здоровья была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года после того, как ее ратифицировали 50 государств. В 2012 году к ней присоединилась Российская Федерация.

Борис Олейник