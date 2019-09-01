Тюменские поисковики выпустили сборник вкладышей из солдатских медальонов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальный сборник вкладышей из смертных медальонов красноармейцев выпустил Тюменский областной поисковый центр.

Личные опознавательные знаки участников Великой Отечественной войны поисковые отряды находят ежегодно в ходе полевых поисковых работ. Солдатский медальон – одна из форм личных опознавательных знаков, наиболее часто встречающаяся при поисковых работах. По вкладышу из медальона поисковики стараются узнать информацию о найденном бойце.

"Вкладыш - это самая ценная и главная находка для каждого поисковика, - рассказал руководитель центра Артур Ольховский. - Именно ради этого клочка бумаги они проходят многие километры через леса, вынимают кубометры земли и бережно поднимают останки бойцов. Все для того, чтобы по вкладышу установить личность бойца, чтобы из категории "пропал без вести" солдат перешел в категорию "погиб и похоронен со всеми почестями".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В книге представлены вкладыши, найденные тюменскими поисковыми отрядами в Ленинградской, Новгородской и Тверской областей с 2000 по 2018 годы. По словам Артура Ольховского, нуждающихся в расшифровке вкладышей хватит еще на два подобных сборника.

Отметим, в рамках военно-исторической экспедиции "Волховский фронт" в 2019 году Тюменский областной поисковый центр участвовал в подъеме и подготовке к погребению останков 109 бойцов и командиров. Были установлены судьбы семи красноармейцев.

Николай Ступников