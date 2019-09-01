Тюменские поисковики выпустили сборник вкладышей из солдатских медальонов
Уникальный сборник вкладышей из смертных медальонов красноармейцев выпустил Тюменский областной поисковый центр.
Личные опознавательные знаки участников Великой Отечественной войны поисковые отряды находят ежегодно в ходе полевых поисковых работ. Солдатский медальон – одна из форм личных опознавательных знаков, наиболее часто встречающаяся при поисковых работах. По вкладышу из медальона поисковики стараются узнать информацию о найденном бойце.
"Вкладыш - это самая ценная и главная находка для каждого поисковика, - рассказал руководитель центра Артур Ольховский. - Именно ради этого клочка бумаги они проходят многие километры через леса, вынимают кубометры земли и бережно поднимают останки бойцов. Все для того, чтобы по вкладышу установить личность бойца, чтобы из категории "пропал без вести" солдат перешел в категорию "погиб и похоронен со всеми почестями".
В книге представлены вкладыши, найденные тюменскими поисковыми отрядами в Ленинградской, Новгородской и Тверской областей с 2000 по 2018 годы. По словам Артура Ольховского, нуждающихся в расшифровке вкладышей хватит еще на два подобных сборника.
Отметим, в рамках военно-исторической экспедиции "Волховский фронт" в 2019 году Тюменский областной поисковый центр участвовал в подъеме и подготовке к погребению останков 109 бойцов и командиров. Были установлены судьбы семи красноармейцев.
Николай Ступников