Скейт-парк возводят в селе Омутинское

| Фото: Дворец "Пионер" архивное | Фото: Дворец "Пионер" архивное

Строительство скейт-парка в с. Омутинское завершат в 2019 году. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель главы Омутинского района, начальник управления по работе с территорией Олег Кузнецов.

Площадка для скейтбордистов появится в сквере Молодежный. "Погода не позволяет нам развернутся в полном объеме. Уже заложены бордюры, на территорию завезли песок, ждем щебенку, закатаем и начнем устанавливать объекты", — рассказал Олег Кузнецов.

По его словам, на площадке для любителей экстремальных видов спорта будут предусмотрены различные искусственные неровности, рампы.

"Мы решили сделать такую площадку, чтобы здесь могли отдохнуть люди на скейтах и роликах, чтобы дети не катались с пандусов, с горок и не выезжали на дорогу. Местные жители идею поддержали", — поделился заместитель главы района.

Инна Пахомова