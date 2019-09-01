Тюменский врач оказал первую помощь пассажиру самолета

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Врач областной клинической больницы № 1 анестезиолог-реаниматолог Александр Сафонов оказал первую медицинскую помощь пассажиру на борту самолета во время полета из Тюмени в Санкт-Петербург.

Как поясняет сообщает пресс-служба ОКБ № 1, во время полета Александр Сафонов заметил, что рядом сидящий человек начал резко бледнеть. В считанные секунды пассажир потерял сознание, тогда тюменский доктор быстро оценил ситуацию и начал оказывать помощь. Однако у пассажира начался тремор, потому пришлось воспользоваться необходимыми препаратами из аптечки для стабилизации состояния. Экипаж также не растерялся и помогал во всех действиях врачу.

"Полет в самолете – это испытание для организма, и люди по-разному его переносят. В данной ситуации можно было предположить, что ухудшение состояния было вызвано отсутствием полноценного сна и нарушением режима питания накануне перелета. В этой ситуации в первую очередь необходимо было обеспечить доставку глюкозы в организм. Что мы и сделали. Но когда приступ повторился спустя 20 минут, сделал необходимый укол", - пояснил Александр Сафонов.

Далее на протяжении полета врач наблюдал за состоянием молодого человека, задавал ему вопросы, чтобы контролировать, что он находится в сознании.