В районе тюменского автовокзала отключат светофоры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 26 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 13 часов объекты на ул. Пермякова в районе автовокзала и на пересечении с ул. Энергетиков. С 9 до 15 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Щербакова с ул. Мелиораторов, а с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут - на пересечении ул. Профсоюзной с ул. Циалковского.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.