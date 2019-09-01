Дублеры "Тюмени" одолели курганский "Тобол"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 5:0 дублеры ФК "Тюмень" победили "Тобол" из Кургана в домашнем матче первенства России среди команд третьего дивизиона, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Гости пропустили все мячи до перерыва. Начал разгром курганцев Кирилл Сероев, который впервые в карьере забил в двух матчах подряд. Также огорчили соперников Владислав Башинский и лучший бомбардир тюменцев Олег Долгалёв, на счету которого стало 10 забитых мячей. Первый дубль в составе резервистов "Тюмени" оформил юный Марк Аквазба.

После перерыва у хозяев дебютировали Кирилл Протазанов, а также ребята 2003 года рождения Михаил Кузнецов и Кирилл Овечкин. Сыграли они достойно. Курганцы имели всего один реальный момент для взятия ворот. На 86-й минуте мог забить Никита Горюнов – спас тюменцев голкипер Камиль Аюпов.