Тюменская поэтесса учит детей стихосложению

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Школьников приглашают на уроки стихосложения руководитель детской авторской студии "Верешок" Антонина Маркова. Бесплатные занятия проходят в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) дважды в месяц.

Как сообщает администрация Тюмени, поэтесса, член Союза писателей России Антонина Маркова бессменно руководит студией "Верешок" уже более 20 лет. Она имеет огромный опыт в общении с юными писателями, помогает юным авторам стихов и прозы развить литературный талант.

"Занятия, не скованные рамками школьной программы и шаблонами преподавания литературоведческих знаний. Здесь всегда есть место играм, забавам, соревнованиям", - анонсирует мероприятие Централизованная городская библиотечная система.

Ребята часто рисуют, вырезают и лепят на заданную тему, развлечения строятся на литературном материале. Детей в студии ожидают разнообразные тематические мастер-классы, творческие гостиные, поэтические экскурсии, эрудит-испытания и прочее.

Литературные уроки проходят в первое и третье воскресенье каждого месяца, кроме каникул.