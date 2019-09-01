  • 26 сентября 201926.09.2019четверг
  • USD64,1873
    EUR70,5868
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер южный

Тюменская поэтесса учит детей стихосложению

Общество, 13:26 26 сентября 2019

sun9-44.userapi.com

Школьников приглашают на уроки стихосложения руководитель детской авторской студии "Верешок" Антонина Маркова. Бесплатные занятия проходят в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) дважды в месяц.

Как сообщает администрация Тюмени, поэтесса, член Союза писателей России Антонина Маркова бессменно руководит студией "Верешок" уже более 20 лет. Она имеет огромный опыт в общении с юными писателями, помогает юным авторам стихов и прозы развить литературный талант.

"Занятия, не скованные рамками школьной программы и шаблонами преподавания литературоведческих знаний. Здесь всегда есть место играм, забавам, соревнованиям", - анонсирует мероприятие Централизованная городская библиотечная система.

Ребята часто рисуют, вырезают и лепят на заданную тему, развлечения строятся на литературном материале. Детей в студии ожидают разнообразные тематические мастер-классы, творческие гостиные, поэтические экскурсии, эрудит-испытания и прочее.

Литературные уроки проходят в первое и третье воскресенье каждого месяца, кроме каникул.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# литература , поэзия , стихи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 26.09.2019Класс по птицеводству появится в тюменском вузе
14:10 26.09.2019Дорожный конкурс стартовал для журналистов
13:59 26.09.2019Десять новых конкурсов ожидает школьников в новом учебном году
13:48 26.09.2019Владимир Белов: все приходилось начинать с нуля