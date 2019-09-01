Десять новых конкурсов ожидает школьников в новом учебном году

| Фото: олимпиада "Технологическое предпринимательство" во ВКонтакте | Фото: олимпиада "Технологическое предпринимательство" во ВКонтакте

Более 10 новых конкурсов вошли в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов на 2019- 2020 учебный год, утвержденный Минпросвещения России. Всего в перечне 224 наименования, сообщает ведомство.

В частности, новая редакция документа дополнена уже зарекомендовавшими себя общероссийскими мероприятиями: творческим конкурсом для детей-сирот "Созвездие", олимпиадой на экологическую тематику "Эколята – Молодые защитники Природы", а также олимпиады школьников естественно-научной и технической направленности по информатике им. Мстислава Келдыша и по физике им. Дж. Кл. Максвелла.

В перечень включаются олимпиады, конкурсы, мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

По итогам участия в олимпиадах и конкурсах из перечня при организационно-технической поддержке Образовательного фонда "Талант и успех" будет составлен список претендентов на предоставление и выплату грантов президента Российской Федерации.

С перечнем олимпиад и конкурсов можно ознакомиться здесь.