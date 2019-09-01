Дорожный конкурс стартовал для журналистов

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Конкурс для журналистов на лучшее освещение тем развития дорожной сети, истории российских автодорог, технологического роста отрасли и профессий этой сферы объявил Информационный центр по автомобильным дорогам. Он приурочен в том числе к 15-летию Росавтодора, сообщает Уралуправтодор.

Принять участие в конкурсе могут редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ, а также дорожные организации, которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или подготовили и выпустили тематические издания.

На конкурс можно представить, как текстовые материалы различных жанров, теле- и радиосюжеты, фотоматериалы, лонгриды, опубликованные с 1 января 2019 года по 11 октября 2019 года, так и альбомы, книги и путеводители, опубликованные с 11 октября 2018 года по 11 октября 2019 года.

Конкурс проводится по восьми номинациям:

"Энергия дорог" — лучшая статья на тему развития дорожной сети (для интернет и печатных СМИ).

"Безопасный путь" — лучший телесюжет и лучшая телепрограмма, посвященные вопросам повышения уровня безопасности на дорогах.

"Дорожное дело" — лучший радиоматериал и лучшая радиопрограмма на тему развития дорожной сети.

"Дорожная эволюция" — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожных объектов.

"Время дорог" — лучший аккаунт в социальной сети в дорожной сфере.

"Все путем" — лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли.

"Динамика дорог" — лучшее специальное книжное издание (альбом, книга, путеводитель), посвященное дорожной тематике.

"Дороги для людей" — лучший информационный интернет-проект/портал в дорожной сфере.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября 2019 года (включительно) по адресу konkurs@infad.ru.

Церемония награждения победителей состоится в рамках международной специализированной выставки "Дорога-2019", которая пройдет в Екатеринбурге 16-18 октября.

Аккредитация для участия в мероприятии открыта на сайте выставки до 7 октября 2019 года.