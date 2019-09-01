Магистрант ТюмГУ победил на всероссийском конкурсе научных докладов

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Магистрант и младший научный сотрудник Х-BIO Владимир Салаватулин победил в конкурсе научных докладов на Всероссийской школе по почвенной зоологии в Нальчике. Тема его доклада - "Методические особенности извлечения панцирных клещей (Oribatida) из древесных проб", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Владимир Салаватулин проводит свои исследования в области экологии сообществ клещей. В августе его статья по микростациальному распределению клещей, ассоциированных с сосной сибирской, была опубликована в ведущем акарологическом журнале “Experimental and Applied Acarology”.

VI Всероссийская школа по почвенной зоологии и экологии для молодых ученых прошла в Нальчике с 20 по 26 сентября. В программе были лекции и практические семинары, на которых ведущие исследователи делились своим опытом. Особое внимание уделялось особенностям горных почв и их животного населения, изменению почв и биоты по градиенту высотной поясности.