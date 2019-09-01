Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

26 муниципальных образований Тюменской области охватит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с 1 по 2 октября. Об этом сказал врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 26 сентября.

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проводится в два этапа. "Первый этап — организация выполнения мероприятий по повышению защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях. Второй включает в себя организацию действий органов управления и сил в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС природного и техногенного характера. Разработан и утвержден план участия Тюменской области в данной тренировке", — рассказал Алексей Пархомович.

Как отметил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Краус, будет отработан комплекс мероприятий: организация оповещения и сбор личного состава органов управления, отработка документов, выполнение практических мероприятий, проведение заседаний комиссий.

Вводные по угрозе возникновения ЧС (тактические задачи по ликвидации условных ЧС на важных объектах) получат все органы управления муниципальных образований региона. "Мы подали в центральный аппарат МЧС России ряд своих предложений по поводу проведения тренировки. К примеру, отработать задачу на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Руководство предприятия само вышло на нас с предложением. Антипинский НПЗ — это значимый объект. Мы надеемся, что центральный аппарат даст нам вводную на этот объект. Нам самим интересно потренироваться на его территории, организовать взаимодействие, отследить тонкие моменты, которые могут возникнуть при ликвидации ЧС и пожаров на таких объектах", — поделился Алексей Пархомович.

Добавим, с 1 октября по 1 ноября в Тюменской области пройдет месячник гражданской обороны, в ходе которого запланировано множество мероприятий, в том числе открытые уроки в школах, посещение пожарных частей.

Инна Пахомова