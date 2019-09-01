Проект "Гиревой спорт в общеобразовательную школу" стартует в Тюмени

| Фото: департамент по спорту администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту администрации Тюмени

Презентация проекта "Гиревой спорт в общеобразовательную школу" пройдет в тюменской школе № 43 (ул. Щербакова, 94) 27 сентября, начало в 14 часов, сообщает департамент по спорту администрации Тюмени.

Урок физкультуры проведет учитель школы № 43 Евгений Бархатов. Воспитанник отделения гиревого спорта ДЮСШ "Прибой" Кирилл Изотов покажет, как правильно делать упражнения. Затем состоится расширенная коллегия департамента образования, на которой обсудят вопросы реализации проекта "Спорт в общеобразовательную школу" и перспективы дальнейшего взаимодействия.

"Проект "Гиревой спорт в общеобразовательную школу" доступен детям школьного возраста от 10 лет и до выпускников. рассчитан на 4 года. Его уникальность заключается в том, что в рамках занятий физической культурой и вне учебных занятий (во внеурочное время), школьники будут иметь возможность заниматься избранным видом спорта, развивая физические качества, что, безусловно, поможет им успешно выполнить комплекс ГТО и укрепить свой организм. Наш регион является инициатором данного проекта. Для его реализации закуплены и переданы в образовательные учреждения 180 гирь весом 6, 8, 10, 12, 14 и 16 кг. Наличие такого количества инвентаря позволяет включиться в проект сразу 15 школам", - рассказал начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Сергей Борисевич.

Проект стартует в четырех общеобразовательных учреждениях областного центра: школе № 92, корп. 1, 2 (ул. Н. Зелинского, 22, ул. Н. Гондатти, 13), школе № 48, корп. 1, 2 (ул. Ершова, 9, ул. Судоремонтная, 25), школе № 43, корп. 1 (ул. Щербакова, 49), школе № 45 (корп. 1, 2 (ул. Дивная, 1а, ул. Мелиораторов, 15). Учителя физической культуры прошли курсы повышения квалификации у тренеров ДЮСШ "Прибой" и представителей Федерации гиревого спорта Тюменской области.

Напомним, что с 2016 года в Тюмени успешно действует проект "Спорт в школу". Сейчас его развивают в 13 общеобразовательных учреждениях. Доступны 17 видов спорта - легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, спортивная гимнастика, дзюдо, шахматы, ОФП, волейбол, айкидо, карате, гандбол, самбо и другие. Участниками проекта стали 5 тыс. школьников с 1 по 11 класс.

В 2019-2020 учебном году перечень видов спорта пополнит дартс. В октябре к проекту "Спорт в школу" присоединятся еще семь учреждений - школы №№ 7, 9, 37, 51, 67, 92, гимназия № 1. При поддержке регионального отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерации дартс России" по Тюменской области, учителя физической культуры пройдут курсы повышения квалификации.