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Тюменский драмтеатр в Липецке встречают солд-аутом

Общество, 16:31 26 сентября 2019

ТБДТ | Фото: ТБДТ

Солд-аут на спектакль "Анна Франк" Тюменского драматического театра объявили организаторы XXV международного театрального фестиваля "Липецкие театральные встречи", который пройдет 6-13 октября.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, тюменские артисты драматического театра представят на фестивале два спектакля. 10 октября они сыграют премьерную драму "Испанская баллада", а 11 октября состоится показ спектакля "Анна Франк". Оба спектакля покажут на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н.Толстого. Билетов на постановку "Анна Франк" по пьесе Аси Волошиной в продаже уже нет.

Ранее "Тюменская линия" сообщала, что на предыдущих гастролях в Бресте билеты на спектакль "Анна Франк" были раскуплены также за несколько дней до начала показа.

"Очень приятно, что на спектакль "Анна Франк", который и в Тюмени идет с большим успехом, билеты были раскуплены за несколько дней. Мы уже трижды привозили из Липецка дипломы победителя. В этом году нас пригласили со спектаклями "Анна Франк" и "Испанская баллада", - сказал директор ТБДТ Сергей Осинцев.

В программе "Липецких театральных встреч" также участвуют спектакли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Липецка, Курска, Сергиева Посада, Ельца, Луганска. Все они имеют престижные награды на российских и международных фестивалях.

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# Сергей Осинцев , Тюменский драматический театр

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