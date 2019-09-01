Услуги передвижного ФАПа востребованы у жителей Викуловского района

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Девять населенных пунктов посетили медики передвижного фельдшерско-акушерского пункта, который начал работать в Викуловском районе в сентябре. Они выезжают на территории, где отсутствуют стационарные ФАПы и фельдшеры.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая объединенным филиалом № 2 Викуловская районная больница ГБУЗ ТО "Областная больница № 4" (г. Ишим) Оксана Черепанова.

"Мы ежедневно принимаем от 18 до 25 человек. Чаще всего пациенты обращаются, чтобы поставить прививку, или приходят с детьми в связи с сезонными заболеваниями. Людям удобно: они на месте могут сделать электрокардиограмму, померить внутриглазное давление бесконтактным методом, сдать кровь на анализ, пройти диспансеризацию, поставить вакцину или посетить женский смотровой кабинет", - рассказала она.

Сейчас в составе медицинской бригады - фельдшер, акушер и медсестра. Планируется, что к ним присоединится терапевт.

ФАП на колесах оборудован дыхательными аппаратами, спирографом, пульсоксиметром, тонометром для измерения внутриглазного давления, дефибриллятором для проведения реанимационных мероприятий, всем необходимым для проведения ЭКГ и УЗИ.

"Предполагается выписка льготных бесплатных лекарственных средств, когда нам на ноутбуке подключат программу. Планируется выдача листков нетрудоспособности, а также розничная торговля - будет заключен договор с аптекой, назначено ответственное лицо. Возможно, добавим медицинские кадры, чтобы быстрее обслуживать пациентов", - уточнила Оксана Черепанова.

График выездов передвижного ФАПа расписан до конца 2019 года. Ожидается, что кроме Викуловского района, он будет обслуживать Сорокинский и Абатский районы.

Еще одна машина будет работать в Армизонском и Бердюжском районах.

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Татьяна Ковалева