Около ста пятидесяти школьников стали участниками конкурса ШИР опорного вуза в "Артеке"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Третий этап Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России-2019", организованный Школой инженерного резерва ТИУ проходит на базе Международного детского центра "Артек", сообщает пресс-служба опорного вуза.

В Крым съехались школьники из 25 регионов России, всего около 150 детей разного возраста. В 2019 году конкурс представлен по 10 направлениям подготовки Школы инженерного резерва: химия, физика, мехатроника, автономные системы, 3D анимация, робототехника LEGO, робототехника Arduino, digital marketing, функциональное программирование и композитные материалы.

Всего конкурс включает в себя три этапа. Первый проходил заочно — дети отправляли портфолио с наградами за технические, инженерные конкурсы или олимпиады. Второй этап был проведен на базе Олимпийской ребячьей республики. Участники смогли выбрать для себя направление и получить базовые знания по теоретической части проекта. Во время третьего этапа в "Артеке" ребята займутся практической частью и будут готовиться к итоговой защите проекта.

За 21 день детям предстоит создать проект по выбранному направлению. По итогам защиты будет определен лучший проект конкурса.