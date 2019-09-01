Тюменские депутаты одобрили исполнение бюджета за полугодие

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Отчет об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2019 года депутатам городской думы представил директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук 26 сентября.

За шесть месяцев, по словам Андрея Пилипчука, в бюджет города поступило 12 млрд рублей, то есть на 620 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Уровень исполнения основных муниципальных программ, направленных на развитие отраслей социальной сферы, традиционно высокий, он составляет около сорока восьми процентов, - сообщил директор департамента финансов и налоговой политики. – А в разрезе некоторых отдельно взятых программ он еще выше. Так, в рамках решения приоритетных программ развития человеческого капитала ежегодно растет как число детей, посещающих школы и детские сады, так и число получающих услуги дополнительного образования. Продолжилось предоставление субсидий частным детским садам. Почти две тысячи детей посещают тридцать шесть частных дошкольных учреждений, получающих поддержку из городского бюджета".

Социальные выплаты на приобретение жилья были предоставлены 73 семьям, еще 12 семей получили дополнительную выплату при рождении или усыновлении ребенка. 45 жилых помещений приобретено в ходе выполнения программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Заслушав отчет директора департамента финансов и налоговой политики, депутат Евгений Бакро обратил внимание на представленный в отчете уровень исполнения программы "Формирование современной городской среды": "На данный момент исполнение – пять процентов при плане по году девяносто. С чем связан такой уровень исполнения?".

Андрей Пилипчук пояснил, что связано это с расходами капитального характера: "В рамках указанной вами программы у нас благоустраиваются парки и дворовые территории. Мы знаем, что эти работы выполняются и сегодня находятся уже в высокой степени готовности. Но по условиям муниципальных контрактов оплата производится только после полной приемки работ на данных объектах. Поэтому исполнение этих мероприятий всегда происходит в третьем или четвертом квартале".

По итогам голосования депутаты городской думы одобрили исполнение бюджета Тюмени за первое полугодие 2019 года.

"Все основные параметры бюджета выполнены, тем не менее, депутаты весьма скрупулезно подошли к анализу всех программ, а не только исполнения в целом, - заметил, подводя итоги обсуждения Евгений Заболотный. – И некоторые замечания по полугодию были сделаны. Это касается в первую очередь тех муниципальных программ, исполнение которых составило менее двадцати процентов. Их депутаты обозначили и обратили на них внимание. Что же касается прогноза, то мы надеемся, что по итогам года администрация отчитается об исполнении бюджета на сто процентов".

Николай Ступников