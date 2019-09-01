Больше ста спутниковых телефонов раздадут кочевникам Ямала

| Фото: https://www.yanao.ru | Фото: https://www.yanao.ru

140 спутниковых телефонов доставят вертолетами в сельские администрации Ямальского района для жителей, ведущих кочевой образ жизни, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как отметил сотрудник управления по делам малочисленных народов Севера Сергей Вануйто, жители тундры нуждаются в средствах связи. "Множество семей теперь смогут не только общаться по личным и хозяйственным нуждам, но и оперативно связываться с экстренными службами в случае необходимости. Передано рекордное количество аппаратов, за что большое спасибо окружному правительству. Теперь наша задача – в максимально короткие сроки доставить все телефоны", – сказал он.

Управление провело приемку спутниковых телефонов, приобретенных учреждением "Ресурсы Ямала". Проверка показала, что вся техника исправна. К тому же каждый аппарат имеет пакет услуг, позволяющий пользоваться связью 250 минут.