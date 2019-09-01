В Тюмени Da Vinci помог хирургам удалить сложную опухоль у молодой женщины

| Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник» | Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

Новообразование ротоглотки удалили с помощью робот-ассистированной хирургии Da Vinci 28-летней пациентке медико-санитарной части "Нефтяник" в Тюмени.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, операция по удалению опухоли корня языка прошла под руководством академика РАН, заведующего кафедрой пластической хирургии Сеченовского университета (Москва) Игоря Решетова. Новообразование оказалось доброкачественным.

Операция состоялась в рамках проведения в МСЧ "Нефтяник" научно-практической конференции "Современные аспекты хирургии головы и шеи в Тюменской области"". Образовательная программа охватила разные области медицины: оториноларингологию, эндокринологию, стоматологию, хирургию, нейрохирургию и онкологию. Своим опытом и знаниями поделились специалисты из лучших медицинских вузов и клиник Москвы, а также выдающиеся доктора из Тюмени. Помимо лекций прошли и показательные операции, за которыми участники наблюдали в режиме онлайн. Хирурги вели прямую трансляцию из операционной и комментировали происходящее, а также отвечали на вопросы из зала.

"Роботизированные технологии позволяют на ранней стадии оперировать сложные локализации менее травматичным методом. Робот уже зарекомендовал себя при вмешательствах на других локализациях, теперь мы расширяем круг его возможностей. Операция выполнялась через рот, без больших разрезов. У пациентки не останется ни косметических, ни функциональных дефектов: она сможет говорить и есть, как и раньше. Сегодня в медицинском сообществе сохранение качества жизни важно также, как и излечение самого заболевания. Мы планируем внедрять эту методику в работу МСЧ "Нефтяник" на постоянной основе. Пациенты с соответствующими показаниями смогут делать такие операции в рамках ОМС", - пояснил главный внештатный оториноларинголог департамента здравоохранения Тюменской области Дмитрий Щербаков.

Конференция прошла в рамках VII Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи в Тюменской области. Профилактические мероприятия прошли и в других медицинских учреждениях города. Тюмень впервые стала столицей акции. Председатель международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова рассказала, что с каждым годом интерес к мероприятию растет, и все большее количество городов хочет принять участие. Работа будет вести и дальше, ведь и врачи, и пациенты, сходятся во мнении, что профилактика и ранняя диагностика – это лучшие возможности сохранить жизнь и здоровье россиян.