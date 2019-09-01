Лидер тюменских единороссов встретился с предпринимателями из Китая

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов встретился с делегацией молодых предпринимателей из Китая, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Он рассказал гостям об экономике Тюменской области, работе областной думы, региональном законодательстве, мерах поддержки предпринимательства.

По словам Андрея Артюхова, Тюменская область является одним из локомотивов роста страны. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата она занимает лидирующие позиции. Правительство региона работает над тем, чтобы инвестиционный климат был еще более комфортным, в том числе для проектов, приходящих из других стран. "Добавлю, что одно из главных направлений экономической политики – привлечение в регион частных инвестиций", - отметил Андрей Артюхов.

В свою очередь гости поделились, что им интересны такие отрасли, как строительство, образование, медицина. Ряд объектов в регионе они уж посетили. Кроме того, они считают интересным опыт Тюмени в организации детского технопарка "Кванториум".

Руководитель делегации Кэ Лудуй отметил, что молодым предпринимателям Китая важен обмен мнениями с тюменскими молодыми бизнесменами. Андрей Артюхов пригласил участников встречи побывать на Слете успешных предпринимателей в сентябре 2020 года.

Также сегодня была затронута тема туризма. Первый заместитель председателя облдумы рассказал о достопримечательностях Тюменской области: "У наших городов – богатая история, здесь есть уникальные объекты, туристам будет что посмотреть".

Добавим, что в мероприятии приняли участие председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ" Дмитрий Петрулёв и председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Кирилл Харитонов.

В завершение встречи Андрей Артюхов подарил гостям книгу нашего земляка Петра Ершова "Конек-горбунок" и керамическую фигурку сказочного персонажа.