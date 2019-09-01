Делегация Тюменской области примет участие в гастрономическом фестивале на Красной площади

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Официальная делегация Тюменской области примет участие в национальном гастрономическом фестивале "Золотая осень", который с 4 по 13 октября 2019 года впервые пройдет в Москве на Красной площади.

Фестиваль состоится в рамках масштабной Недели агропромышленного комплекса, включающей серию деловых, профессиональных и культурно-массовых событий, организованных Минсельхозом России.

"Наша делегация во главе с заместителем губернатора, директором департамента агропромышленного комплекса Владимиром Чейметовым примет участие в ряде деловых мероприятий", - пояснили в пресс-службе департамента.

Фестиваль "Золотая осень", как сообщает пресс-служба Минсельхоза России, станет одним из центральных мероприятий Недели АПК. На Красной площади появится настоящее русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре.

Здесь же гости фестиваля смогут посетить музей сельхозтехники и оценить ее эволюцию от самых первых машин до супер современного комбайна, который будет выставлен в зоне агроинноваций. Кроме того, посетители фестиваля узнают о технологиях точного сельского хозяйства, агро дронах, использовании больших данных в АПК и в целом о современном облике агропромышленного комплекса.

Основной зоной фестиваля станет ярмарка, на которой будут представлены региональные продовольственные бренды России. Свыше 100 сельхозпроизводителей из более 50 регионов страны привезут на Красную площадь свои лучшие товары – молочную, мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты и виноград, кондитерские изделия, мед и другие продукты – "визитные карточки" российских территорий.

Также в рамках фестиваля пройдут гастрономические шоу, участники которых будут готовить блюда из сезонных продуктов под руководством шеф-поваров, мастер-классы для детей, концертная программа.

Борис Олейник