Шоу мыльных пузырей и танцы представят пожилые тюменцы на форуме "На 55 с плюсом!"

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Шоу мыльных пузырей, вокальные и танцевальные номера будут представлены на гала-концерте шоу-проекта "SuperSTAR 2.0", который пройдет на областном праздничном форуме "На 55 с плюсом!" в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 1 октября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела по содействию активному долголетию Областного геронтологического центра Ксения Аухадиева.

"В этом году на сцене будут представлены номера, которые органичны возрасту участников форума. Гости увидят любимые композиции и танцы пожилых людей, но уже в современной аранжировке. Участники гала-концерта исполнят в тандеме с молодыми представителями шоу-бизнеса, резидентами "Stock Club", — поделилась она.

Номера в креативных, прогрессивных жанрах организаторы форума решили не запускать. Напомним, в 2018 году на концерте, который прошел в рамках форума "На 55 с плюсом!", тюменские пенсионерки исполнили битбокс и рэп.

Зато зрители увидят танцы, послушают полюбившиеся песни, восхитятся шоу мыльных пузырей и выступлением мимов.

"Мы решили дать пожилым людям возможность получить удовольствие от процесса подготовки, поностальгировать. Когда они пробуют что-то новое для себя, они могут сильно переживать, нервничать, а потом в несколько стрессовом состоянии выйти на сцену. А номера, которые наши участники представят на сцене, им знакомы. Поэтому мы решили дать пенсионерам возможность отдохнуть и получить удовольствие от праздника", — добавила Ксения Аухадиева.

На сцену ДК "Нефтяник" выйдут более ста бабушек и дедушек и больше 20 коллективов-наставников. За каждым номером стоял наставник. "Ранее у нас прошел кастинг в начале сентября. В течение месяца пожилые люди тесно работали с молодыми наставниками, разрабатывая номера. Честно говоря, мы сами не знаем, что мы увидим 1 октября, но думаем, что это будет очень эффектное зрелище", — поделилась Ксения Аухадиева.

Организаторы обещают, что тюменцы увидят большую концертную программу. Начальник отдела по содействию активному долголетию Областного геронтологического центра отметила, что в этот раз будет проведен конкурс на лучшие номера. В президиум жюри войдут известные шоумены и артисты Тюмени, специалисты по вокалу, танцам, ведущие.

Напомним, областной праздничный форум "На 55 с плюсом!" начнется в ДК "Нефтяник" в 12 часов. На нем будут работать более 15 различных площадок. Гала-концерт шоу-проекта "SuperSTAR 2.0" стартует в 13 часов 15 минут. Продолжительность — до 15 часов.

Представленные на форуме проекты соответствуют основным направлениям федеральной и региональной программ "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Инна Пахомова