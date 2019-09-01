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Систему оповещения населения о ЧС проверят в Тюменской области

Общество, 14:54 27 сентября 2019

mchs.ru

Техническая проверка системы централизованного оповещения населения с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен пройдет в Тюменской области 3 октября с 15 часов (местное время).

Их звучание означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". По этому сигналу каждый гражданин обязан прослушать по каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" информацию Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Как сообщили в управлени, в это время дикторы радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной чрезвычайной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

mchs.ru | Фото: mchs.ru

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# оповещение , ЧС

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