Только три дня ипотека от Запсибкомбанка под 9% годовых

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Запсибкомбанк вошел в Топ-20 российских банков по объему ипотечного портфеля по итогам первого полугодия 2019 года, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Уже сегодня оформление ипотеки в Запсибкомбанке по сниженной ставке 9% годовых стало реальностью. Только до 30 сентября любой клиент, оформивший договор ипотечного кредитования в Запсибкомбанке, получит действительно выгодное предложение на приобретение недвижимости в ипотеку. Акция действует на покупку готового либо строящего жилья.

Преимущества программы: единая ставка 9% годовых для всех клиентов и на весь срок кредита; первый взнос 20%; срок кредита 30 лет.

"Это горячее предложение в честь дня рождения Запсибкомбанка! Акция для тех, кто готов решить жилищный вопрос здесь и сейчас, не откладывая решение на потом. Ставка привлекательная и даем мы ее всем, не важно "зарплатник" вы наш или никогда не обслуживались. А если у вас уже есть ипотека, вы можете заключить договор на рефинансирование по этой же ставке до 30 сентября 2019 года включительно. Специально для удобства клиентов мы увеличили время работы наших офисов, заявку можно подать с 9 утра до 21 часа. Остались вопросы – спрашивайте, но самое главное - не теряйте время, а решайтесь на приобретение жилья уже сегодня. Подробнее о предложении можно узнать в ближайшем офисе банка и там же подать заявку ", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.