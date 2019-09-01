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Лидеров жатвы чествовали в Ялуторовском районе

Экономика, 18:21 27 сентября 2019

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КФХ "Зайкина И. А." первым в Ялуторовском районе завершило уборочную страду. Лидеров жатвы чествовали прямо в поле, сообщает администрация муниципалитета.

Фермерскому хозяйству предстоло убрать 2 тыс. 865 га, из них пшеницы — 1 тыс. 182 га.

На финише жатвы трудились комбайнеры Виталий Кирсаненко, Владимир Гордеев, тракторист John Deere Виталий Лукаш, водитель КамАЗа Илья Ческидов. В лидерах предприятие было с начала уборочной кампании. Средняя урожайность составила 24,2 ц/га, всего же намолочено 3 тыс. 78 тонн, 300 из которых засыпано на семена.

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Передовиков поздравил начальник отдела сельского хозяйства Ялуторовского района Андрей Пирков. Ударнику жатвы Виталию Кирсаненко он вручил благодарность от главы муниципалитета Андрея Гильгенберга и благодарственное письмо с поздравлением — крестьянско-фермерскому хозяйству "Зайкина И. А.". Также поощрения удостоен водитель Динар Тукумов, который в это время трудился на другом объекте. Подобные награды получат и земледельцы ООО "Чайка", тоже завершившие жатву 26 сентября.

Впереди у сельхозпредприятия еще немало осенних забот. До снега нужно успеть убрать картофель, которой из 318 га убран на 54 %. Также ждут своего часа свекла, морковь и капуста.

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# уборочная кампания , Ялуторовский район

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