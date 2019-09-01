Тюменские школьники и студенты блеснут знаниями на интеллектуальных играх

| Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

22 школьные и 32 студенческие команды соберет первый этап Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм в Тюмени, который пройдет в колонном зале Дворца "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 28 сентября.

Участников ждут вопросы в формате "Что? Где? Когда?", а победители лиги получат финансовую поддержку, чтобы отправиться на чемпионат России.

Как рассказал руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин, основная регистрация на игры уже закончилась. "Сейчас принимаем команды, у которых совсем недавно прошли вводные игры. Одобрим всех, кто зарегистрировался. Нам подали заявки более 20 школьных и 30 студенческих команд. В каждой сборной — по шесть человек", — поделился он.

Победителей этапа будут определять по числу правильных ответов.

Игры среди школьных команд начнутся 28 сентября в 15 часов, а студенческие стартуют в 17 часов.

Инна Пахомова