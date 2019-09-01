Паперкрафту и стринг-арту учит юных тюменцев Дмитрий Налимов

| Фото: "Конструирование без границ" во ВКонтакте | Фото: "Конструирование без границ" во ВКонтакте

Педагог дополнительного образования тюменского "Дома Буркова" Дмитрий Налимов ведет кружок конструирования велобайков с февраля 2018 года. Специально для работы он разработал программу обучения детей паперкрафту, созданию объемных фигур из бумаги, стринг-арту - получение изображения с помощью нитей.

По словам Дмитрия, у детей развивается не только моторика, но и пространственное воображение. Позднее ребенок может сам освоить программы для бумажного моделирования и создавать свои модели, выучиться на архитектора или дизайнера, стать инженером или специалистом по 3D-графике .

"Я преподаю начальный уровень, зарождаю в детях интерес к техническому творчеству, - говорит он. - Я предлагаю родителям остаться на занятиях, но немногие соглашаются, ссылаются на нехватку времени. Как вариант, рекомендую родителям мастерить с детьми что-то дома, закреплять знания и самое главное - больше времени проводить вместе".

Есть у Дмитрия Налимова способ, как увлечь конструированием ребенка-игромана. "Обратил внимание, что один из воспитанников до начала занятий играет на телефоне в Minecraft. Я ему на следующий день даю задание - сделать главного героя игры из бумаги. Нашел шаблон в Интернете, распечатал. Ребенок сразу загорелся, начал вырезать и клеить, позабыв про свой телефон и компьютерные игры", - поделился преподаватель.

Помимо работы в "Доме Буркова", Дмитрий Налимов ведет кружки в гимназии №1. Еще его часто приглашают в школы на бесплатные мастер-классы, сообщает "Вслух.ру".