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Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов подал рапорт об отставке

Общество, 21:19 27 сентября 2019

УМВД России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: УМВД России по Тюменской области во ВКонтакте

Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов подал рапорт об отставке. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

Юрий Алтынов объявил о том, что подал рапорт об отставке на встрече с руководителями структурных подразделений УМВД России по Тюменской области и начальниками территориальных органов 27 сентября. Причиной ухода он назвал достижение возраста, который позволяет уйти на пенсию.

"Генерал-майор поблагодарил личный состав за добросовестную работу и службу, выразил надежду, что накопленный положительный опыт и традиции полиции будут сохранены и приумножены", - рассказала Светлана Новик.

Временно исполнять обязанности руководителя областной полиции будет заместитель Юрия Алтынова - Валерий Суворов.

Как отметила Светлана Новик, подача рапорта еще не уход в отставку, Юрий Алтынов в настоящее время является начальником региональной полиции.

Инна Пахомова

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# Валерий Суворов , отставка , УМВД России по Тюменской области , Юрий Алтынов

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