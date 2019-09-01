Сотни тюменцев вошли в Национальный регистр костного мозга

| Фото: Национальный регистр костного мозга во ВКонтакте | Фото: Национальный регистр костного мозга во ВКонтакте

Сотни человек вступили в Национальный регистр костного мозга в Тюмени. Для вступления в регистр, который в России носит имя Васи Перевощикова, достаточно сдать 9 мл крови. В Тюмени это можно сделать в любой день в лабораториях "Инвитро" и медицинском центре "Новамед".

Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжелыми заболеваниями часто остается последним шансом на выздоровление. Фактор же совместимости невысок. Считается, что для нуждающегося в пересадке реципиента выпадает один шанс из десяти тысяч, когда генотип может совпасть. Находят его в том самом регистре доноров костного мозга.

Ко Дню донора костного мозга приурочен флешмоб "Пара слов о костном мозге", в котором приглашают поучаствовать и тюменцев. Это поможет как можно большему числу людей узнать о донорстве и принять решение спасти кому-то жизнь.

Что нужно сделать: напишите, нарисуйте, вытопчите, вырежьте или выложите на любой поверхности два простых слова "Костный мозг"; сфотографируйте созданное и разместите фотографию в любой соцсети с хэштегами #парасловокостноммозге и #кровь5флешмоб; добавьте ссылку на любой полезный ресурс о донорстве костного мозга (например, "Кровь5"), чтобы как можно больше людей узнали о том, как спасти жизнь человека, сообщает "Вслух.ру".