Акция по раннему выявлению онкозаболеваний прошла в Тобольске

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Около 70 жителей Тобольска стали участниками акции по по раннему выявлению онкозаболеваний. Во время первичного осмотра были обследованы 16 мужчин и 19 женщин, 21 человек прошел УЗИ и 11 участников акции были направлены на прием к врачу-онкологу.

Участники акции смогли пройти осмотр, направленный на предотвращение онкологических заболеваний. При подозрениях на патологию или заболевание пациентов направляли на УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов и консультацию с врачом-онкологом.

В конференц-зале поликлиники состоялась встреча с врачом-нейрохирургом ОБ №3 Расулом Галайчиевым. Он рассказал об онкологических заболеваниях головы и их симптомах.

"Сегодня качество и доступность диагностики (КТ и МРТ-исследования) увеличивают число выявлений заболеваний. Стоит обратить внимание на главный симптом — головную боль и её характер. Если это острая или непредсказуемая боль, начало головных болей в возрасте старше 50 лет, новая впервые возникшая головная боль или изменение характера старой — это повод обратиться к врачу, особенно если есть также нарушение зрения, слуха, обоняния, глотания, сознания или мышления", — подчеркивает нейрохирург.

Тоболяки и жители района могут выявить ранние признаки онкологических и предраковых заболеваний совершенно бесплатно в кабинетах, к которым ведет "зеленая линия здоровья", в поликлинике 4 мкрн, 53 и в отделении профилактики по ул. Красноармейская, 4. Любую интересующую информацию можно получить по телефонам 25-29-44 и 22-62-50, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.