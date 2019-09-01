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"Алябьевская осень" откроет сезон Тюменской филармонии

Общество, 10:47 28 сентября 2019

ТКТО | Фото: ТКТО

XXIX музыкальный фестиваль "Алябьевская музыкальная осень" откроет новый концертный сезон Тюменской филармонии 1 октября.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, фестиваль порадует слушателей разнообразием жанра.

"Сохранится традиционное сочетание концертов различной жанровой направленности: симфонические программы с участием Тюменского филармонического оркестра, выступление коллектива "Камерата Сибири", концерт камерной вокальной лирики, в котором обязательно прозвучит знаменитый "Соловей" Алябьева", - сообщила заместитель директора по творческим вопросам Тюменской филармонии Надежды Коваленко.

Среди участников фестиваля – выдающийся виолончелист Александр Рамм, оркестр "Камерата Сибири", юный талантливый пианист Иван Бессонов, маэстро Юрий Башмет, а также Тюменский филармонический оркестр.

В программу фестиваля "Алябьевская музыкальная осень" вошло семь концертов, они пройдут в ДК "Нефтяник" с 1 по 29 октября.

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# Алябьевская осень , ТКТО , Тюменская филармония

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