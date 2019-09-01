"Алябьевская осень" откроет сезон Тюменской филармонии
XXIX музыкальный фестиваль "Алябьевская музыкальная осень" откроет новый концертный сезон Тюменской филармонии 1 октября.
Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, фестиваль порадует слушателей разнообразием жанра.
"Сохранится традиционное сочетание концертов различной жанровой направленности: симфонические программы с участием Тюменского филармонического оркестра, выступление коллектива "Камерата Сибири", концерт камерной вокальной лирики, в котором обязательно прозвучит знаменитый "Соловей" Алябьева", - сообщила заместитель директора по творческим вопросам Тюменской филармонии Надежды Коваленко.
Среди участников фестиваля – выдающийся виолончелист Александр Рамм, оркестр "Камерата Сибири", юный талантливый пианист Иван Бессонов, маэстро Юрий Башмет, а также Тюменский филармонический оркестр.
В программу фестиваля "Алябьевская музыкальная осень" вошло семь концертов, они пройдут в ДК "Нефтяник" с 1 по 29 октября.