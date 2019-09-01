Суверенный Рунет протестируют в Тюмени

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

Роскомнадзор запланировал тестирование работы суверенного Рунета в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске и Тюмени, начиная с конца сентября, сообщает интернет-издание "Ридус".

Первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, стал Екатеринбург. Далее тестирование запланировано в Челябинске, Магнитогорске и Тюмени.

Как объявил руководитель РКН Александр Жаров, тестирование техники для изоляции Рунета начнется в УФО "в конце сентября — начале октября". "Ридус" опубликовал мнения жителей Екатеринбурга о том, как в уральской столице функционирует интернет в новых условиях. Так, своим опытом поделился драматург и режиссер Николай Коляда.

"Никаких дополнительных проблем не замечал", — отметил он.

Популярный блогер Сергей Колясников тоже не столкнулся с какими-либо дополнительными блокировками сайтов в Сети.

"Проблем не было, хотя я не пользуюсь никакими VPN и тому подобными средствами. Абсолютно", — прокомментировал он.

Поправки к законам "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", известные как "Закон о суверенном Рунете", были приняты Государственной Думой в апреле 2019 года. В силу закон вступает 1 ноября.

Документ призван обеспечить надежную работу компьютерной сети на территории России в случае кибератак или отключения российского сегмента интернета извне. Для этого всем российским операторам связи нужно установить оборудование для управления маршрутами интернет-трафика, которое будет осуществлять Роскомнадзор. Эта же техника обеспечит блокировку запрещенных в стране ресурсов.