  • 28 сентября 201928.09.2019суббота
  • USD64,4156
    EUR70,3161
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер западный

Соседский центр для волонтеров создают в Боровском

Общество, 13:33 28 сентября 2019

социального проекта "Шанс" | Фото: социального проекта "Шанс"

Активисты поселка Боровский запустили проект по созданию соседского центра для волонтеров. Об этом сообщают организаторы социального проекта "Шанс".

В будущем центре ребята планируют заняться развитием добровольчества и общественных объединений в сельской территории. Активисты Боровского уже составили дизайн-макет будущего пространства и приобрели все необходимые материалы и инструменты для ремонта.

"У них есть помещение, которому требуется косметическое преображение. Сейчас им необходима посильная помощь каждого. Нужно помочь в подготовке помещения к ремонту: снять старый линолеум и плинтус, подготовить стены и потолок к покраске", - призывают к помощи жителей региона.

Всех желающих приглашают присоединиться 28 сентября в поселке Боровский по адресу ул. Советская 4, кабинет 19. С собой нужно взять рабочую одежду. Контакты для связи: 89123945123.

Ирина Ромашкина

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Боровский , волонтеры , социальный проект Шанс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:33 28.09.2019Соседский центр для волонтеров создают в Боровском
13:16 28.09.2019Россию на "Оскаре" представит "Дылда"
12:37 28.09.2019Паперкрафту и стринг-арту учит юных тюменцев Дмитрий Налимов
12:19 28.09.2019Суверенный Рунет протестируют в Тюмени