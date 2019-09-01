Соседский центр для волонтеров создают в Боровском

| Фото: социального проекта "Шанс" | Фото: социального проекта "Шанс"

Активисты поселка Боровский запустили проект по созданию соседского центра для волонтеров. Об этом сообщают организаторы социального проекта "Шанс".

В будущем центре ребята планируют заняться развитием добровольчества и общественных объединений в сельской территории. Активисты Боровского уже составили дизайн-макет будущего пространства и приобрели все необходимые материалы и инструменты для ремонта.

"У них есть помещение, которому требуется косметическое преображение. Сейчас им необходима посильная помощь каждого. Нужно помочь в подготовке помещения к ремонту: снять старый линолеум и плинтус, подготовить стены и потолок к покраске", - призывают к помощи жителей региона.

Всех желающих приглашают присоединиться 28 сентября в поселке Боровский по адресу ул. Советская 4, кабинет 19. С собой нужно взять рабочую одежду. Контакты для связи: 89123945123.

Ирина Ромашкина