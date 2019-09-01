Обосновано ли взимание платы за мусор с детей, объяснили тюменцам

| Фото: ООО "ТЭО" | Фото: ООО "ТЭО"

Шесть процентов от всех отходов, которые поступают на тюменский мусоросортировочный завод, - подгузники. Такие данные приводит ООО "ТЭО".

Расход одноразовых подгузников за жизнь ребенка приходится в среднестатистической семьи: по 6 штук в первые 730 дней жизни (до 2 лет) - 4 тыс. 380 шт., по одному каждые 2,5 дня в течение следующих 730 дней (до 4 лет) - 292 шт., по одному памперсу в течение первого месяца жизни младенца, когда мама еще неопытная и часто по ошибке меняет даже сухие памперсы- 30 шт. Итого 4 тыс. 702 шт., и все они сразу после использования отправляются в мусор. При этом вес заполненного памперса составляет от 100 до 200 гр.

В среднем один человек производит 600 гр. отходов в день.

По статике в год выбрасывается до 40 млн игрушек. Также в мусор идут баночки из-под детского питания, алюминиевые упаковки из-под смеси, пластиковые бутылки. Чем младше ребенок, тем больше в доме вещей, которым потом, когда малыш вырастает, сложно найти хоть какое-то применение. Вот и идет все это богатство в мусор, сообщает "АиФ-Западная Сибирь".