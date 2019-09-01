Тюмень вошла в Топ-5 по количеству довольных жителей города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в Топ-5 городов России по числу довольных жителей. Аналитики портала "Домофонд.ру" выяснили отношение россиян к оценке их доходов и стоимости жизни.

Специалисты опросили 90 тысяч человек и составили рейтинг 200 городов России, сообщает "Тюменская область сегодня".

Первые две позиции в списке оказались у городов Ленинградской области Кудрово и Мурино, на третьей строчке Москва, на четвертом – Тюмень, которая всего на 0,6 балла отстала от лидеров.

Лучшие результаты в Уральском федеральном округе, кроме Тюмени, демонстрируют Сургут (25 место), Екатеринбург (26 место), Нижневартовск (31 место), Новый Уренгой (41 место), Нефтеюганск (46 место).

Модератор одного из тюменских городских сообществ в соцсетях Мария Мотылева считает, что наш город попал на верхние строчки рейтинга неслучайно: "Во-первых, хорошее качество дорог и их обслуживание. Во-вторых – дорожная инфраструктура: построена объездная, появляются новые развязки. В-третьих, медицинское обслуживание и его доступность на порядок выше, чем в других городах. В-четвертых, городская среда неплохо развита: парки, скверы и так далее, прекрасная набережная, хотя у нее есть несколько недостатков. В-пятых, неплохо развита система как дошкольного, так и школьного образования, а также много вузов, где каждый может выбрать профессию по душе. Тюмень – город больших возможностей, в котором живут прекрасные и позитивные люди, которые трудятся на общее благо и стараются сделать город лучше".

Столица региона растет, здесь реализуются различные социальные и культурные проекты, строится инфраструктура, открываются новые предприятия. Тюмень не оставляет равнодушным никого, кто здесь побывал.