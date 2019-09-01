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Жителям Увата напомнили о безопасности на дорогах

Общество, 09:49 29 сентября 2019

Архивное фото. ИА "Тюменская линия" | Архивное фото. ИА "Тюменская линия"

Уватские правоохранители совместно с членами Общественного совета выступили за безопасность на дорогах в рамках акции "Мы за безопасность наших детей".

В мероприятии приняли участие представители полиции, прокуратуры и МЧС, а также сотрудники ресурсно-методического центра района и общественники, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Организаторы развернули пропагандистскую площадку на территории начальной школы-детского сада села Уват. Всем родителям, приходившим или приезжавшим в учебное учреждение с детьми, вручили памятки. В доступной форме рассказали о том, как следует вести себя на улицах, переходить дорогу, где можно кататься на гироскутерах, элекросамокатах и велосипедах.

Водителям напомнили о том, что внимательность за рулем и соблюдение скоростного режима в жилых секторах уберегут от несчастных случаев.

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# детская безопасность , дорожная безопасность , УМВД России по Тюменской области

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