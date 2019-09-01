Медики назвали список полезных для здоровья сердца продуктов

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Отказ от жирного мяса в пользу птицы или рыбы, употребление кураги, фасоли и орехов, а также ограничение потребления сахара поможет сохранить здоровье сердца. Такие рекомендации опубликованы на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, пишет РИА Новости.

При выборе блюд специалисты советуют отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты.

Кроме того, следует также увеличить потребление продуктов с высоким содержанием калия и магния, таких как курага, фасоль, орехи и хлеб с отрубями.

Овощей и фруктов в сутки следует потреблять не менее 400 граммов, а вот потребление сахара, сладостей, кондитерских изделий и сладких безалкогольных напитков следует ограничить, так как они достаточно калорийные.

Полезным для сердца будет и потребление продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты – несоленой скумбрии, семги, форели и лосося. При этом жирное мясо, сливки и жирный творог следует ограничить в своем рационе.