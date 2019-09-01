  • 29 сентября 201929.09.2019воскресенье
  • USD64,4156
    EUR70,3161
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-западный

Коллекцию старинных фотографий представят на выставке в Ялуторовске

Общество, 13:01 29 сентября 2019

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Выставка "Открытый альбом" откроется в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске 4 октября. Экспозиция представляет собой коллекцию старинных и современных фотоальбомов разной тематики: семейных, свадебных, армейских и подарочных, сообщили в Ялуторовском музейном комплексе.

Организаторы выставки отмечают, что альбом – это способ сохранить историю, а фотографии напоминают о значимых событиях и о дорогих сердцу людях. Благодаря старым снимкам посетители окунутся в атмосферу давних времен и смогут ощутить себя современниками тех, кто на них изображен.

Исторические фотографии расскажут о событиях давно минувших дней. Многие из них наполнены глубоким смыслом, который без слов передает то, что хотели донести до зрителя авторы снимков.

Выставка будет интересна широкому кругу посетителей. Жителей и гостей Ялуторовска приглашают с 4 октября по 31 декабря. Время работы: с вторника по воскресенье с 11 до 20 часов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:01 29.09.2019Коллекцию старинных фотографий представят на выставке в Ялуторовске
12:24 29.09.2019Открыт прием заявок на региональный турнир юных биологов
11:49 29.09.2019Тюменцы стали чаще ездить на общественном транспорте
11:06 29.09.2019Медики назвали список полезных для здоровья сердца продуктов