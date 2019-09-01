Коллекцию старинных фотографий представят на выставке в Ялуторовске

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Выставка "Открытый альбом" откроется в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске 4 октября. Экспозиция представляет собой коллекцию старинных и современных фотоальбомов разной тематики: семейных, свадебных, армейских и подарочных, сообщили в Ялуторовском музейном комплексе.

Организаторы выставки отмечают, что альбом – это способ сохранить историю, а фотографии напоминают о значимых событиях и о дорогих сердцу людях. Благодаря старым снимкам посетители окунутся в атмосферу давних времен и смогут ощутить себя современниками тех, кто на них изображен.

Исторические фотографии расскажут о событиях давно минувших дней. Многие из них наполнены глубоким смыслом, который без слов передает то, что хотели донести до зрителя авторы снимков.

Выставка будет интересна широкому кругу посетителей. Жителей и гостей Ялуторовска приглашают с 4 октября по 31 декабря. Время работы: с вторника по воскресенье с 11 до 20 часов.