О традициях сибирского ковроткачества расскажет выставка
Выставка "Сибирский ковер" откроется в Тобольске во Дворце Наместника (Красная площадь 1, стр.3) 1 октября. Об этом сообщается на сайте Тобольского музея-заповедника.
Проект познакомит гостей с яркими, самобытными изделиями Сибирской ковровой фабрики из Ишима. Это единственное в России предприятие, сохранившее традиции ручного ковроткачества.
Представленные работы созданы по эскизам трех поколений ведущих художников Московского НИИХП и разрабатывались в экспериментальной ковровой лаборатории в 1950 – 1980-е годы специально для фабрик Тюмени, Ишима и Тобольска.
В прошлые века тюменский ковер успешно представлял Россию на крупных выставках. Работы мастеров демонстрировались в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Вене, Париже, Генуе, Брюсселе.
Сегодня Сибирская ковровая фабрика продолжает многолетние традиции. Изделия потомственных мастериц-ковровщиц закреплены в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, как образцы народных художественных промыслов признанного художественного достоинства и составляют неотъемлемую часть национальной культуры нашей страны.
Выставка "Сибирский ковер" будет работать по 2 ноября.