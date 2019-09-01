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О традициях сибирского ковроткачества расскажет выставка

Общество, 17:32 29 сентября 2019

из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" ВКонтакте | Фото: из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" ВКонтакте

Выставка "Сибирский ковер" откроется в Тобольске во Дворце Наместника (Красная площадь 1, стр.3) 1 октября. Об этом сообщается на сайте Тобольского музея-заповедника.

Проект познакомит гостей с яркими, самобытными изделиями Сибирской ковровой фабрики из Ишима. Это единственное в России предприятие, сохранившее традиции ручного ковроткачества.

Представленные работы созданы по эскизам трех поколений ведущих художников Московского НИИХП и разрабатывались в экспериментальной ковровой лаборатории в 1950 – 1980-е годы специально для фабрик Тюмени, Ишима и Тобольска.

В прошлые века тюменский ковер успешно представлял Россию на крупных выставках. Работы мастеров демонстрировались в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Вене, Париже, Генуе, Брюсселе.

Сегодня Сибирская ковровая фабрика продолжает многолетние традиции. Изделия потомственных мастериц-ковровщиц закреплены в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, как образцы народных художественных промыслов признанного художественного достоинства и составляют неотъемлемую часть национальной культуры нашей страны.

Выставка "Сибирский ковер" будет работать по 2 ноября.

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# выставка , Тобольский музей-заповедник , тюменский ковер

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