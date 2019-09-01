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Солнечный антициклон принесет в Тюмень потепление

Общество, 11:16 30 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление ожидается в Тюмени в ближайшие дни. В течение недели, с 30 сентября до 6 октября, температура воздуха в областном центре будет повышаться до плюс 17 градусов.

Как сообщает центр Фобос, определять погоду будет солнечный антициклон, поэтому вероятность осадков будет небольшой. В первые дни недели воздух сможет прогреться только до плюс 9 градусов, а во второй половине периода дневная температура повысится до плюс 17.

30 сентября в Тюмени ожидается пасмурная погода и до 8 градусов тепла. А 1 октября будет переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 9 градусов.

2 и 3 октября днем потеплеет до плюс 12. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 9. В эти ожидается переменная облачность, 3 октября в утренние часы возможен небольшой дождь.

4 и 5 октября в Тюмени солнечно, а воздух прогреется до 17 градусов выше ноля. В воскресенье, 6 октября, ожидается понижение температуры воздуха до плюс 10.

Любовь Голышева

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