Тюменцам рассказали, как платить за тепло в сентябре

фото из архива "Тюменская линия" фото из архива "Тюменская линия"

Жители многоквартирных домов Тюмени, в которых не установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, 1 октября получат квитанцию, в которой плата за отопление будет начислена по нормативам, установленным департаментом ценовой и тарифной политики Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

"Если в доме установлен и запущен общедомовой прибор учета, то жители заплатят за тепловую энергию в том объеме, которую этот прибор учета показывает, - пояснила начальник отдела сбыта АО "УСТЭК" Оксана Смыкова. - Если показания приборов учета сняты до 23 сентября, до даты наступления отопительного периода, то в квитанциях будет выставлена на оплату только тепловая энергия на подогрев холодной воды. Если же в многоквартирном доме не установлен прибор учета либо не переданы показания, то за сентябрь мы начислим за отопление по нормативам, которые установлены департаментом ценовой и тарифной политики Тюменской области".

Тюменские многоквартирные дома обеспечиваются теплом из нескольких источников. Одни подключены к централизованной системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, другие – получают тепло от котельных.

По словам технического директора ТЭЦ-1 Дмитрия Ерина, коллектив провел ряд мероприятий, направленных на повышение надежности работы в осенне-зимний период.

"Выполнен капитальный ремонт турбины №6 и модернизация камеры сгорания газовой турбины блока №1. Это достаточно сложные и длительные процессы, - отметил он. - Мы продлили ресурс нашей газовой турбины, тем самым обеспечив надежность работы электростанции в целом. На сегодняшний день объем ремонтов, который был запланирован на 2019 год по подготовке к осенне-зимнему периоду, выполнен полностью".